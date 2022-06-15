Екатеринбургский завод Heineken начнет производство пива «Патра»

Ранее «Патра» сменила владельца после ухода Heineken Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбургский пивоваренный завод «Патра», который ранее принадлежал компании Heineken, запустит производство пива под брендом «Патра». Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Новости, которые могут быть интересны давним жителям нашего города — предприятие озвучил планы производства пива, помимо своих постоянных брендов, под старой-доброй маркой „ПАТРА“», — написал Ионин в своем telegram-канале. Он уточнил, что завод является одним из крупных налогоплательщиков в регионе.

«Патра» за 2021 год заплатила в бюджет региона 5,5 миллиардов рублей. «„Хейникен“. Филиал в Екатеринбурге „Патра“ — крупнейший филиал среди семи пивоварен холдинга в России», — отметил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что Heineken приостанавливает производство и реализацию пива в России. Компания также отказалась от получения финансовой выгоды от операционной деятельности «Патры». Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.