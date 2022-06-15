Жителей Нефтеюганска обвинили в воровстве воды в соседнем селе

В ответ селяне решили установить на водозаборные колонки замки с паролями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тундрино, села в Сургутском районе, обвиняют жителей Нефтеюганска в том, что горожане воруют у них воду. Из-за этого селяне хотят установить на местные водозаборные колонки электронные замки. Об этом URA.RU рассказал глава Тундрино Виктор Самсонов.

«У нас вода чистая и в ночное время приезжают нефтеюганцы. У них вода плохая, и они у нас набирают кубометрами воду из водозаборных колонок и уезжают. А потом по общему водопотреблению за нее приходится платить жителям Тундрино. Вот и решили поставить колонки с электронными замками», — сообщил URA.RU Самсонов.

Пока неизвестно, кто будет устанавливать электронные замки и во сколько они обойдутся жителям. По планам, на колонках будет стоять не только замок, но и счетчик. «Нужно сделать так, чтобы наш [житель] подходил, набирал воду, а счетчик это фиксировал. И потом каждый платил только за полученную воду», — добавил Самсонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из поселков ХМАО жителям запретят брать воду без пароля. В Локосово также планируют установить замки на колонки. А тем, кто не согласится на такой способ забора воды, останется лишь покупать ее в магазинах или просить у соседей.