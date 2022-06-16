16 июня 2022
15 июня 2022

Жители Нефтеюганска жалуются на квартиры «для утех»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Полиция начнет проверку в ближайшее время Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются, что в одном из домов 13го микрорайона появилась подозрительные квартиры. Звуки из «квартир для утех», как назвали их местные жители, мешает спать по ночам. Пост об этом появился в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

«Женщины легкого поведения разгуливают по улице как ни в чем не бывало. Ночью в квартирах этих творится что-то невероятное», — уточняет анонимный автор поста.

В пресс-службе МВД по ХМАО заявили, что информация будет зарегистрирована. В ближайшее время начнется проверка.

Ранее URA.RU рассказывал о том, что дохода среднестатистического тюменца- 51 248 рублей хватит, чтобы оплатить 10 часов работы проститутки. В УрФО более выгодные позиции заняли Челябинск (его жителю денег хватит на 14 часов работы жрицы любви, при том, что ее услуги стоят 2 000 рублей в час) и Екатеринбург (19 часов и 2 000 рублей соответственно).

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются, что в одном из домов 13го микрорайона появилась подозрительные квартиры. Звуки из «квартир для утех», как назвали их местные жители, мешает спать по ночам. Пост об этом появился в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». «Женщины легкого поведения разгуливают по улице как ни в чем не бывало. Ночью в квартирах этих творится что-то невероятное», — уточняет анонимный автор поста. В пресс-службе МВД по ХМАО заявили, что информация будет зарегистрирована. В ближайшее время начнется проверка. Ранее URA.RU рассказывал о том, что дохода среднестатистического тюменца- 51 248 рублей хватит, чтобы оплатить 10 часов работы проститутки. В УрФО более выгодные позиции заняли Челябинск (его жителю денег хватит на 14 часов работы жрицы любви, при том, что ее услуги стоят 2 000 рублей в час) и Екатеринбург (19 часов и 2 000 рублей соответственно).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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