Жители Нефтеюганска жалуются на квартиры «для утех»

Полиция начнет проверку в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются, что в одном из домов 13го микрорайона появилась подозрительные квартиры. Звуки из «квартир для утех», как назвали их местные жители, мешает спать по ночам. Пост об этом появился в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

«Женщины легкого поведения разгуливают по улице как ни в чем не бывало. Ночью в квартирах этих творится что-то невероятное», — уточняет анонимный автор поста.

В пресс-службе МВД по ХМАО заявили, что информация будет зарегистрирована. В ближайшее время начнется проверка.

Ранее URA.RU рассказывал о том, что дохода среднестатистического тюменца- 51 248 рублей хватит, чтобы оплатить 10 часов работы проститутки. В УрФО более выгодные позиции заняли Челябинск (его жителю денег хватит на 14 часов работы жрицы любви, при том, что ее услуги стоят 2 000 рублей в час) и Екатеринбург (19 часов и 2 000 рублей соответственно).