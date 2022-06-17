17 июня 2022

В Екатеринбурге возле автовокзала закрыли движение для машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Строители закрыли на ремонт участки улиц Циолковского и Айвазовского Фото:

В Екатеринбурге на реконструкцию закрыли участок улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок Айвазовского от Циолковского до Авиационной. Ремонт продлится до осени, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

За несколько месяцев строители планируют обустроить новую проезжую часть на Айвазовского и на Циолковского, проложить новые тротуары, велодорожки, разбить газон и сделать парковку. Также в списке на ремонт — инженерные сети и сети наружного освещения и светофоров. Объехать перекрытый участок на Циолковского можно по улице Авиационной.

Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом откроется трасса без светофоров. В 2022 году будут сданы два участка трассы М-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень и позволит перемещаться по городам без светофоров.

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В Екатеринбурге на реконструкцию закрыли участок улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок Айвазовского от Циолковского до Авиационной. Ремонт продлится до осени, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. За несколько месяцев строители планируют обустроить новую проезжую часть на Айвазовского и на Циолковского, проложить новые тротуары, велодорожки, разбить газон и сделать парковку. Также в списке на ремонт — инженерные сети и сети наружного освещения и светофоров. Объехать перекрытый участок на Циолковского можно по улице Авиационной. Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом откроется трасса без светофоров. В 2022 году будут сданы два участка трассы М-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень и позволит перемещаться по городам без светофоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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