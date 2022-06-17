В Екатеринбурге возле автовокзала закрыли движение для машин

18 июня 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Строители закрыли на ремонт участки улиц Циолковского и Айвазовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на реконструкцию закрыли участок улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок Айвазовского от Циолковского до Авиационной. Ремонт продлится до осени, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. За несколько месяцев строители планируют обустроить новую проезжую часть на Айвазовского и на Циолковского, проложить новые тротуары, велодорожки, разбить газон и сделать парковку. Также в списке на ремонт — инженерные сети и сети наружного освещения и светофоров. Объехать перекрытый участок на Циолковского можно по улице Авиационной. Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом откроется трасса без светофоров. В 2022 году будут сданы два участка трассы М-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень и позволит перемещаться по городам без светофоров. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на реконструкцию закрыли участок улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок Айвазовского от Циолковского до Авиационной. Ремонт продлится до осени, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. За несколько месяцев строители планируют обустроить новую проезжую часть на Айвазовского и на Циолковского, проложить новые тротуары, велодорожки, разбить газон и сделать парковку. Также в списке на ремонт — инженерные сети и сети наружного освещения и светофоров. Объехать перекрытый участок на Циолковского можно по улице Авиационной. Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом откроется трасса без светофоров. В 2022 году будут сданы два участка трассы М-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень и позволит перемещаться по городам без светофоров.