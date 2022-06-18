18 июня 2022

Свердловчанин напал с ножом на покупателей в магазине. Видео

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Мужчина с ножом напал на покупатель магазина в Березовском (Свердловская область) Фото:

В Березовском (Свердловская область) мужчина напал с ножом на поскупателей в магазине, нападавших попал на камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал очевидец.

«Просто жесть, выбежал с ножом и давай кидаться, одного увезли на скорой с ранениями. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал очевидец порталу Е1.

Инцидент произошел около полуночи в магазине на улице Мира, 2а. Информационное агентство URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее агентство сообщало о мужчине, который ограбил прохожего и зарезал соседа в новогоднюю ночь. Также URA.RU рассказывало о нападении с ножом возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге.

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В Березовском (Свердловская область) мужчина напал с ножом на поскупателей в магазине, нападавших попал на камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал очевидец. «Просто жесть, выбежал с ножом и давай кидаться, одного увезли на скорой с ранениями. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал очевидец порталу Е1. Инцидент произошел около полуночи в магазине на улице Мира, 2а. Информационное агентство URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. Ранее агентство сообщало о мужчине, который ограбил прохожего и зарезал соседа в новогоднюю ночь. Также URA.RU рассказывало о нападении с ножом возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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