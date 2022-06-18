Мужчина с ножом напал на покупатель магазина в Березовском (Свердловская область) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) мужчина напал с ножом на поскупателей в магазине, нападавших попал на камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал очевидец.

«Просто жесть, выбежал с ножом и давай кидаться, одного увезли на скорой с ранениями. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал очевидец порталу Е1.

Инцидент произошел около полуночи в магазине на улице Мира, 2а. Информационное агентство URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее агентство сообщало о мужчине, который ограбил прохожего и зарезал соседа в новогоднюю ночь. Также URA.RU рассказывало о нападении с ножом возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге.