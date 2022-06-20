В Перми заканчиваются билеты на концерт звезды «Король и Шут»

Билеты, которые пермяки приобретали на предыдущий концерт, все еще действительны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми на концерт Андрея Князева («КняZz»), российского рок-музыканта, наиболее известного как одного из лидеров группы «Король и Шут» раскупили почти все билеты. Онлайн кассы показывают, что в свободном доступе их осталось всего полсотни — на танцпол и в фан-зону.

«В большую концертную программу юбилейного тура включены все главные хиты „КняZz“ за 10 лет. Не обойдется без бэнгеров „Короля и Шута“: „Ром“, „Кукла колдуна“, „Прыгну со скалы“, они обязательно прозвучат на каждом выступлении», — сообщается в афише мероприятия. Концерт в Перми должен был состояться еще 3 декабря 2021 года, но в связи с коронавирусными ограничениям, был перенесен на 15 июля 2022 года. Изменилось и место проведения — вместо ДК им. Солдатова — концертный холл «Свобода».

Фронтмен и автор песен «Короля и Шута» Андрей Князев в 2011 году перенес свой стиль в новую команду — группу «КняZz». За это время группа выпустила семь полноформатных альбомов и уже готовит восьмую пластинку.

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