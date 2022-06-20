20 июня 2022

В Перми заканчиваются билеты на концерт звезды «Король и Шут»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, футболка, фанаты, неформалы, рок, король и шут, киш
Билеты, которые пермяки приобретали на предыдущий концерт, все еще действительны Фото:

В Перми на концерт Андрея Князева («КняZz»), российского рок-музыканта, наиболее известного как одного из лидеров группы «Король и Шут» раскупили почти все билеты. Онлайн кассы показывают, что в свободном доступе их осталось всего полсотни — на танцпол и в фан-зону.

«В большую концертную программу юбилейного тура включены все главные хиты „КняZz“ за 10 лет. Не обойдется без бэнгеров „Короля и Шута“: „Ром“, „Кукла колдуна“, „Прыгну со скалы“, они обязательно прозвучат на каждом выступлении», — сообщается в афише мероприятия. Концерт в Перми должен был состояться еще 3 декабря 2021 года, но в связи с коронавирусными ограничениям, был перенесен на 15 июля 2022 года. Изменилось и место проведения — вместо ДК им. Солдатова — концертный холл «Свобода».

Фронтмен и автор песен «Короля и Шута» Андрей Князев в 2011 году перенес свой стиль в новую команду — группу «КняZz». За это время группа выпустила семь полноформатных альбомов и уже готовит восьмую пластинку.

Ранее URA.RU сообщало, что в хедлайнерами Дня города в Березниках в Пермском крае станут Светлана Сурганова и Андрей Державин. Звезды эстрады выступят 25 июня на Советской площади.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Перми на концерт Андрея Князева («КняZz»), российского рок-музыканта, наиболее известного как одного из лидеров группы «Король и Шут» раскупили почти все билеты. Онлайн кассы показывают, что в свободном доступе их осталось всего полсотни — на танцпол и в фан-зону. «В большую концертную программу юбилейного тура включены все главные хиты „КняZz“ за 10 лет. Не обойдется без бэнгеров „Короля и Шута“: „Ром“, „Кукла колдуна“, „Прыгну со скалы“, они обязательно прозвучат на каждом выступлении», — сообщается в афише мероприятия. Концерт в Перми должен был состояться еще 3 декабря 2021 года, но в связи с коронавирусными ограничениям, был перенесен на 15 июля 2022 года. Изменилось и место проведения — вместо ДК им. Солдатова — концертный холл «Свобода». Фронтмен и автор песен «Короля и Шута» Андрей Князев в 2011 году перенес свой стиль в новую команду — группу «КняZz». За это время группа выпустила семь полноформатных альбомов и уже готовит восьмую пластинку. Ранее URA.RU сообщало, что в хедлайнерами Дня города в Березниках в Пермском крае станут Светлана Сурганова и Андрей Державин. Звезды эстрады выступят 25 июня на Советской площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...