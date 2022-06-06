На юбилее города в Пермском крае выступит Сурганова

Концерт начнется на Советской площади в 19:00 Фото: Андрей Черных

Хедлайнерами Дня города в Березниках в Пермском крае станут Светлана Сурганова и Андрей Державин. Организаторы обещают насыщенную программу.

«Самым ярким событием праздника станет вечерняя программа на Советской площади. После церемонии присвоения звания „Почетный гражданин“ состоится большой концерт с участием звезд эстрады Андрея Державина с группой „Сталкер“ и Светланы Сургановой», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Березников. Праздник пройдет на улицах города, в скверах, парках и площадях. Мобильные бригады артистов отправятся в отдаленные территории муниципального образования.

У ДК «Металлург» пройдут интеллектуальные, игровые и спортивные программы. После этого гостей праздника порадует легендарный музыкальный фестиваль «Коммуникативная труба. Возрождение». День города в Березниках отметят в субботу, 25 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что на празднике, посвященном Дню Перми, 12 июня, выступит певица Валерия. Она записала видео для пермяков с приглашением прийти на концерт. Он начнется в 13 часов перед остальной концертной программой.