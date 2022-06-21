Новый квартал для девяти тысяч человек появится рядом с «Мегой» Фото: Анна Майорова © URA.RU

АО «Сосновское» — структура, которая раньше была подведомственна Минобороны РФ, — готовит девелоперский проект на своей земле возле ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Это следует из материалов, которые 17 июня рассматривала городская комиссия по землепользованию и застройке. Они оказались в распоряжении URA.RU.

Участок, имеющий сейчас статус промзоны, предложили перевести в зону Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Согласно проекту планировки территории, который «Сосновское» подготовило с разрешения градоначальника Алексея Орлова, у торгового центра планируется возвести 270 тысяч квадратных метров жилья (дома от 5-8 до 9+ этажей), школу, детсад, парковки и «административное здание». Расчет делается на то, что в квартале будут проживать почти девять тысяч человек.

Мэрия этот план одобрила. «Строиться будет не „Сосновское“, а другая структура, для которой общество просто готовит землю», — объяснили корреспонденту в горадминистрации.

До 2009 года АО «Сосновское» было в ведении Минобороны РФ и обеспечивало армию продовольствием. Впоследствии сельхозпредприятие приватизировали, а затем оно столкнулось с финансовыми проблемами, из-за которых от разведения скота пришлось отказаться, а посевные площади сократить.

Проектируемый квартал находится в границах, выделенных на карте Фото: материалы комиссии по ПЗЗ