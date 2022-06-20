Для новорожденных передали гуманитарную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Делегация из Челябинской области, находящаяся в Ясиноватой (ДНР), 21 июня передала помощь для врачей и новорожденных городского роддома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города.

«Глава города Дмитрий Шевченко, управляющий делами администрации Анна Бондарь совместно с коллегами из Челябинской области 21 июня посетили роддом ЯЦРБ МЗ ДНР. В ходе встречи они передали гуманитарную помощь для новорожденных», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Ясиноватой.

В мэрии также передали благодарность координатору волонтерской международной группы «Москва-Донбасс» Юлии Гончаровой. Она предоставила неоценимую помощь и поддержку детям Ясиноватой.

Ранее челябинская делегация приняла участие в поздравлении медицинских работников города. Совместно с мэром Ясиноватой челябинцы вручили врачам благодарности и подарки. В рамках сотрудничества губернатор Челябинской области Алексей Текслер предоставил центральной районной больнице Ясиноватой медицинское оборудование и лекарства. Также в Ясиноватую отправили 11 автомобилей для медиков.

Челябинская область помогает жителям Донбасса с самого начала спецоперации, проводимой на территории Украины с 24 февраля. Из региона отправляют тонны гуманитарного груза. Также область взяла шефство над двумя городами ДНР — Ясиноватой и Волновахой. При участии области в этих городах отстраиваются жилые дома, социальные объекты, коммунальную инфраструктуру.

Делегация из Челябинской области посетила родильный дом в Ясиноватой Фото: пресс-служба администрации Ясиноватой

Для новорожденных передали гуманитарную помощь Фото: пресс-служба администрации Ясиноватой