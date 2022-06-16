Челябинская делегация в ДНР поздравила медработников республики

Медиков поздравили с профессиональным праздником (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Делегация из Челябинской области, находящаяся в городе Ясиноватая (ДНР), 17 июня приняла участие в поздравлении медработников города с их профессиональным праздником, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Совместно с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко челябинцы вручили врачам благодарности и подарки.

«За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника Донецкой народной республики награждены медицинские сестры, старшие медицинские сестры, врачи и заведующие отделениями. Всего награждено семь работников сферы здравоохранения», — сообщили URA.RU в администрации города.

Шевченко выразил слова благодарности каждому из работников, за оказание постоянной, ежедневной помощи гражданам. Мэр города также поздравил их с профессиональным праздником.

Ранее губернатор челябинской области Алексей Текслер передал центральной районной больнице Ясиноватой медоборудование и лекарства. Также город получил 11 автомобилей для медперсонала: четыре машины скорой помощи «ГАЗель»; автомобили неотложной помощи — пять внедорожников LADA «Нива» и две LADA «Ларгус».