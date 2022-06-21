Кадыров ответил на «хайп» после критики ОДКБ. «Шибко умные»

22 июня 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Глава Чечни объяснил, что не говорил ничего плохого про казахский народ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе, подчеркнув, что он не позволяет ни себе, ни другим плохо отзываться о казахском народе. Об этом он доложил в telegram. «Я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил. Я говорил про общую политику. Вы понимаете, что творилось в Казахстане, как начали друг друга убивать, и кто-то за этим стоял. […] Первая помощь пришла от России — про это тогда говорил президент Казахстана. Поэтому старайтесь не делать политику на этом», — ответил он в видео. Кадыров подчеркнул, что он и «все чеченцы и предки» очень любят казахский народ и благодарны ему. В следующем посте он пожаловался на то, что «часто недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста» его заявлений и «пытаются снять все сливки „хайпа“ с приставкой „заявил Кадыров“». Он заключил, что сейчас также «кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа». Кадыров на видеозаписи от 18 июня обратился к странам ОДКБ с вопросом, почему они обходят молчанием ситуацию вокруг Украины. По его мнению, от организации для России нет никакой пользы. При этом он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, всем помогает, несмотря на позицию лидеров этих стран. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе, подчеркнув, что он не позволяет ни себе, ни другим плохо отзываться о казахском народе. Об этом он доложил в telegram. «Я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил. Я говорил про общую политику. Вы понимаете, что творилось в Казахстане, как начали друг друга убивать, и кто-то за этим стоял. […] Первая помощь пришла от России — про это тогда говорил президент Казахстана. Поэтому старайтесь не делать политику на этом», — ответил он в видео. Кадыров подчеркнул, что он и «все чеченцы и предки» очень любят казахский народ и благодарны ему. В следующем посте он пожаловался на то, что «часто недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста» его заявлений и «пытаются снять все сливки „хайпа“ с приставкой „заявил Кадыров“». Он заключил, что сейчас также «кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа». Кадыров на видеозаписи от 18 июня обратился к странам ОДКБ с вопросом, почему они обходят молчанием ситуацию вокруг Украины. По его мнению, от организации для России нет никакой пользы. При этом он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, всем помогает, несмотря на позицию лидеров этих стран.