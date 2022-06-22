Махонин вызовет коммунальщиков на жесткий разговор

Ресурсоснабжающие организации мешают Пермскому краю стать лучше Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обвинил ресурсоснабжающие организации Перми в ослаблении инвестиционного потенциала региона. На заседании правительства 22 июня он заявил, что они затягивают сроки подключения к коммуникациям новых объектов. А это мешает росту позиций региона в национальном рейтинге инвестиционного климата, за что 17 июня регион похвалил президент Владимир Путин. Трансляция заседания правительства проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край».

«Наша задача — войти в десятку, а лучше — пятерку лучших регионов в рейтинге инвестиционного климата. Слабый момент, который я вижу сейчас, — очень долгий срок подключения коммуникаций. Мы в ближайшее время должны очень жестко и откровенно поговорить с нашими сетевыми компаниями», — отметил Махонин.

Он отметил, что сроки должны быть кардинально сокращены. В первую очередь, по линии водоснабжения и водоотведения. «Мы гордились тем, что одними их первых предоставляли те же самые водоканалы частным лицам. Но то, что сейчас происходит по срокам подключения, никуда не годится», — заявил Махонин. И пообещал ресурсникам «очень жесткий разбор».

Пермские сети водоснабжения находятся в концессии у ООО «Новогор-Прикамье», которое управляется холдингом «РКС». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Новогор-Прикамье». На момент публикации ответ не был получен. Ранее претензии в компании высказывал мэр Перми Алексей Демкин.

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