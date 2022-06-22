BadComedian отправлял деньги с YouTube украинцам и беженцам ДНР

22 июня 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

BadComedian пожертвовал деньги с монетизации украинцам и беженцам с Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Youtube-блогер Евгений Баженов (BadComedian) пожертвовал деньги с монетизации украинцам и беженцам из Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Я не очень хотел, чтобы это форсили (активно обсуждали, прим. ред.), но раз так вышло. Да, последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям. Часть отправилось мирным жителям по одну линию фронта, часть мирным жителям по другую, смотрели меня по обе стороны, да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных. Уж простите. Такие дела», — написал BadComedian. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали в Донбассе карательные операции. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Youtube-блогер Евгений Баженов (BadComedian) пожертвовал деньги с монетизации украинцам и беженцам из Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Я не очень хотел, чтобы это форсили (активно обсуждали, прим. ред.), но раз так вышло. Да, последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям. Часть отправилось мирным жителям по одну линию фронта, часть мирным жителям по другую, смотрели меня по обе стороны, да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных. Уж простите. Такие дела», — написал BadComedian. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали в Донбассе карательные операции.