Челябинка 22 июня осквернила памятник героям войны

Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, осквернила памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области женщина закрасила табличку и гранитный камень на памятнике.
«Женщина закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике „Героям Великой Отечественной войны 1941—1945гг.“. Тем самым она повредила его, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР региона.
Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что челябинка осквернила памятник 22 июня, в день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в прошлом году. Уголовное дело возбудили только сейчас. Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, осквернила памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области женщина закрасила табличку и гранитный камень на памятнике. «Женщина закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике „Героям Великой Отечественной войны 1941—1945гг.“. Тем самым она повредила его, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР региона. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что челябинка осквернила памятник 22 июня, в день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в прошлом году. Уголовное дело возбудили только сейчас. Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.