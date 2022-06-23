23 июня 2022

Челябинка 22 июня осквернила памятник героям войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина закрасила мраморную табличку и гранитный камень на памятнике (фото из архива) Фото:

Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, осквернила памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области женщина закрасила табличку и гранитный камень на памятнике.

«Женщина закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике „Героям Великой Отечественной войны 1941—1945гг.“. Тем самым она повредила его, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР региона.

Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что челябинка осквернила памятник 22 июня, в день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в прошлом году. Уголовное дело возбудили только сейчас. Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, осквернила памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области женщина закрасила табличку и гранитный камень на памятнике. «Женщина закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике „Героям Великой Отечественной войны 1941—1945гг.“. Тем самым она повредила его, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР региона. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что челябинка осквернила памятник 22 июня, в день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в прошлом году. Уголовное дело возбудили только сейчас. Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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