Челябинка 22 июня осквернила памятник героям войны

24 июня 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Женщина закрасила мраморную табличку и гранитный камень на памятнике (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, осквернила памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области женщина закрасила табличку и гранитный камень на памятнике. «Женщина закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике „Героям Великой Отечественной войны 1941—1945гг.“. Тем самым она повредила его, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР региона. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что челябинка осквернила памятник 22 июня, в день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в прошлом году. Уголовное дело возбудили только сейчас. Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, осквернила памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области женщина закрасила табличку и гранитный камень на памятнике. «Женщина закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике „Героям Великой Отечественной войны 1941—1945гг.“. Тем самым она повредила его, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР региона. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что челябинка осквернила памятник 22 июня, в день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в прошлом году. Уголовное дело возбудили только сейчас. Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.