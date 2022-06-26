Оскорбившему Екатеринбург ведущему Соловьеву посвятили граффити. Фото

27 июня 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Граффити можно найти на Уралмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге появилось граффити с изображением телеведущего Владимира Соловьева, который ранее негативно отозвался о Екатеринбурге, назвав его «центром мерзотной либероты». Новую стрит-арт работу заметил корреспондент URA.RU. Арт-объект появился в районе Уралмаша на улице Кузнецова, 4а. На граффити изображена карикатура на телеведущего Владимира Соловьева, который ведет прямой эфир передачи «СоловьевLIVE». Также работу сопровождают шуточные подписи о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском и главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове. В граффити имеются отсылки и к обзорной программе о компьютерных играх «Мегадром Агента Z», которая выходила в 1990-хх — начале 2000ы-ых в эфире екатеринбургского «4 канала». Ранее телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире шоу «СоловьевLIVE» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей». После этого представители власти, бизнесмены, известные артисты стали отвечать журналисту на его резкое высказывание. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге появилось граффити с изображением телеведущего Владимира Соловьева, который ранее негативно отозвался о Екатеринбурге, назвав его «центром мерзотной либероты». Новую стрит-арт работу заметил корреспондент URA.RU. Арт-объект появился в районе Уралмаша на улице Кузнецова, 4а. На граффити изображена карикатура на телеведущего Владимира Соловьева, который ведет прямой эфир передачи «СоловьевLIVE». Также работу сопровождают шуточные подписи о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском и главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове. В граффити имеются отсылки и к обзорной программе о компьютерных играх «Мегадром Агента Z», которая выходила в 1990-хх — начале 2000ы-ых в эфире екатеринбургского «4 канала». Ранее телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире шоу «СоловьевLIVE» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей». После этого представители власти, бизнесмены, известные артисты стали отвечать журналисту на его резкое высказывание.