Челябинскому бизнесмену разрешили строить новый микрорайон

Дома построят в Тракторозаводском районе Челябинска (фото их архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмену Александру Карелину разрешили строить новый микрорайон в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории в части земельного документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска от 07.06.2021 № 160-п», — говорится на сайте.

Новый микрорайон с торгово-развлекательным комплексом (ТРК), мечетью и детским садом появится на пересечении улиц Героев Танкограда, Савина, Марченко и Ловина. Застройщиком, согласно проектной документации, является бизнесмен Александр Карелин.

Сейчас на территории находится только один объект капитального строительства — нежилое здание, предназначенное под мастерские бытового обслуживания, в остальном это пустующие земельные участки. Рядом с застраиваемой территорией возведены дома, есть вся необходимая инфраструктура с социально-значимыми зданиями.

Публичные слушания прошли в Доме архитектора. В собрании приняли участие 104 человека. При обсуждении проекта никаких возражений и предложений не поступило.