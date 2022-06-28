Липп переехала в Донбасс, чтобы рассказывать немцам правду о происходящем в ДНР и ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкая журналистка и блогер Алина Липп заявила, что в Германии люди начали выходить на митинги в поддержку России. Об этом она рассказала в Екатеринбурге на пресс-конференции, посвященной открытию фотовыставки «Глазами Донбасса» и презентации книги «Юность моя в огне».

«К сожалению, большинство немцев верят тому, что им показывают на телевидении. Конечно, есть и те, кто организовывает демонстрации в поддержку России, но большинство все-таки смотрят телевизор, где им транслируют то же самое, что на Украине», — сообщила немецкий блогер. Она также заявила, что в Донецке и Луганске нет ни одного журналиста из официального немецкого СМИ и за последние восемь лет не было.

По этой причине у жителей Германии есть большой дефицит информации с Донбасса. «Но все-таки я заметила, что мнение немцев потихоньку меняется, все больше и больше людей узнают, что там реально происходит», — призналась Липп. Также она рассказала, что из-за работы в ДНР в Германии ее признали «путинским инфовоином», а также завели уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге студенты факультета журналистики Донецкого национального университета представили книгу «Юность моя в огне», в которой поделились историями о том, как живут в Донбассе, начиная с 2014 года. Также в выставочном центре TEN была открыта фотовыставка «Глазами Донбасса». Среди гостей была и уроженка Германии Алина Липп. Она ведет блог на немецком и помогает соотечественникам понимать ситуацию в России. В 2021 году девушка переехала в Донбасс.

24 февраля Россия вынужденно начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Главная цель российских военных — избавление людей в Донбассе от геноцида со стороны украинских националистов. Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация закончится к концу года. В Кремле заявляли, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все поставленные задачи.

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