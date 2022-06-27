В Екатеринбурге жители Донбасса презентовали книгу об обстрелах

В книге собрано 37 рассказов от разных авторов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

27 июня в Екатеринбурге учащиеся факультета журналистики Донецкого народного университета (ДНУ) представили книгу «Юность моя в огне», в которой поделились историями о том, как живут на Донбассе, начиная с 2014 года. Также в выставочном центре TEN была открыта фотовыставка «Глазами Донбасса». На презентации и открытии присутствовал корреспондент URA.RU.

«Есть две истории. Одна из них о моем папе — он ополченец, принимал участие в боях за аэропорт. Каждый раз, когда он приходил домой, я видела его глаза, и мой материал основан на его взгляде. Вы не представляете, какая это гордость: это не только твой папа, а будто папа всей республики, который говорит: „У меня двое детей. Я не могу иначе“», — рассказывает одна из авторов книги студентка ДНУ Анастасия Мирошкина. Она поспешила успокоить слушателей и заявила, что ее папа жив и с ним все в порядке.

Также Анастасия рассказала, что книгу студенты факультета журналистики писали будучи на втором курсе. Как признается девушка, когда авторы книги «Юность моя в огне» готовились к поездке в Екатеринбург, то начали перечитывать материал и ужаснулись, что история 2014 года продублировалась в 2022 году. «А оно повторилось с такой жестокостью, болью, страхом, что я думаю, можно написать еще больше материалов», — подытожила Мирошкина. По ее словам, никто не заставлял студентов создавать тексты ради оценки — все это было сделано от чистого сердца. Всего в книге 37 рассказов о том, как молодые парни и девушки переживали военные действия на территории ДНР в 2014 и последующих годах.

Помимо этого, жители ДНР привезли в Екатеринбург международную выставку «Глазами Донбасса». Экспозиция будет проходить в двух местах одновременно: в историческом сквере Екатеринбурга на улице Горького, 4а и выставочном центре TEN на улице 8 Марта, 8в. Здесь любой желающий сможет увидеть фото, сделанные корреспондентами «РИА-Новости», RT, «Царьграда» и независимого журналиста из ФРГ Алины Липп.

Россия вынуждена начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация закончится к концу года. В Кремле заявляли, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все поставленные задачи.

На презентации книги и открытии выставки присутствовал представитель Донецкой народной республики — советник председателя правительства ДНР Ян Гагин (в центре) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Посмотреть выставку можно бесплатно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На выставке представлены не только фото военных корреспондентов, но и рисунки о военных действиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Автор рисунка Глеб Эрвье является военным корреспондентом «РИА-Новости» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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