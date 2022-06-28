В Челябинске заплатят 188 млн тому, кто достроит проблемный дом

29 июня 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Работы на объекте не велись с 2017 года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске областной фонд защиты прав дольщиков объявил аукцион на 188 миллионов 135 тысяч рублей для завершения работ на многоквартирном доме, недостроенном фирмой «СтройДом» с 2017 года. Информация об этом размещена на сайте «Тендеры Челябинска и Челябинской области». «Фонд „Защита прав участников долевого строительства“ объявляет тендер на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства объекта ООО „СтройДом“. Жилой дом, а именно четвертое строение, 2 очередь строительства, находится по адресу: в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных в Калининской районе Челябинска», — говорится в документах. Согласно документации, в доме уже проведены такие работы, как инженерные изыскания и проектирование. Подрядчику готовы выплатить аванс — 25% от суммы. Заявки принимаются до 14 июля, итоги подведут 21 июля. Ранее глава Группы компаний «Серебряный ключ», в которую и входит ООО «Стройком», девелопер Александр Сребрянский был задержан по обвинению в махинациях с деньгами дольщиков в Челябинске и Копейске. Ранее он фигурировал уже в трех уголовных делах, в том числе о хищении средств более чем тысячи дольщиков, которые вложились в строительство 22 многоквартирных домов. Материалы дела уже переданы в суд. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске областной фонд защиты прав дольщиков объявил аукцион на 188 миллионов 135 тысяч рублей для завершения работ на многоквартирном доме, недостроенном фирмой «СтройДом» с 2017 года. Информация об этом размещена на сайте «Тендеры Челябинска и Челябинской области». «Фонд „Защита прав участников долевого строительства“ объявляет тендер на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства объекта ООО „СтройДом“. Жилой дом, а именно четвертое строение, 2 очередь строительства, находится по адресу: в границах ул. Шенкурской — ул. Болейко — набережной реки Миасс — ул. Братьев Кашириных в Калининской районе Челябинска», — говорится в документах. Согласно документации, в доме уже проведены такие работы, как инженерные изыскания и проектирование. Подрядчику готовы выплатить аванс — 25% от суммы. Заявки принимаются до 14 июля, итоги подведут 21 июля. Ранее глава Группы компаний «Серебряный ключ», в которую и входит ООО «Стройком», девелопер Александр Сребрянский был задержан по обвинению в махинациях с деньгами дольщиков в Челябинске и Копейске. Ранее он фигурировал уже в трех уголовных делах, в том числе о хищении средств более чем тысячи дольщиков, которые вложились в строительство 22 многоквартирных домов. Материалы дела уже переданы в суд.