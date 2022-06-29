В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области устроили проверку документов у иностранных граждан в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.
«В операции принимали участие сотрудники УФСБ по Свердловской области», — рассказал источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проверка проводилась в плановом режиме: «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений».
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы увидели нескольких сотрудников полиции и кинологов со служебной собакой на перекрестке улиц Восточная и Индустрии. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов в начале июня, сотрудники силовых ведомств проверили документы у 300 иностранцев.
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах
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В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области устроили проверку документов у иностранных граждан в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «В операции принимали участие сотрудники УФСБ по Свердловской области», — рассказал источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проверка проводилась в плановом режиме: «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений». Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы увидели нескольких сотрудников полиции и кинологов со служебной собакой на перекрестке улиц Восточная и Индустрии. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов в начале июня, сотрудники силовых ведомств проверили документы у 300 иностранцев.