Свердловское УФСБ помогло ловить мигрантов-нелегалов. Фото

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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Полиция подключила к облаве на мигрантов сотрудников УФСБ Фото:

В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области устроили проверку документов у иностранных граждан в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«В операции принимали участие сотрудники УФСБ по Свердловской области», — рассказал источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проверка проводилась в плановом режиме: «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений».

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы увидели нескольких сотрудников полиции и кинологов со служебной собакой на перекрестке улиц Восточная и Индустрии. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов в начале июня, сотрудники силовых ведомств проверили документы у 300 иностранцев.

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В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области устроили проверку документов у иностранных граждан в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «В операции принимали участие сотрудники УФСБ по Свердловской области», — рассказал источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проверка проводилась в плановом режиме: «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений». Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы увидели нескольких сотрудников полиции и кинологов со служебной собакой на перекрестке улиц Восточная и Индустрии. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов в начале июня, сотрудники силовых ведомств проверили документы у 300 иностранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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