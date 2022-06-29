Свердловское УФСБ помогло ловить мигрантов-нелегалов. Фото

29 июня 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Полиция подключила к облаве на мигрантов сотрудников УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области устроили проверку документов у иностранных граждан в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «В операции принимали участие сотрудники УФСБ по Свердловской области», — рассказал источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проверка проводилась в плановом режиме: «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений». Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы увидели нескольких сотрудников полиции и кинологов со служебной собакой на перекрестке улиц Восточная и Индустрии. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов в начале июня, сотрудники силовых ведомств проверили документы у 300 иностранцев. Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Фото: источник URA.RU в силовых ведомствах Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области устроили проверку документов у иностранных граждан в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «В операции принимали участие сотрудники УФСБ по Свердловской области», — рассказал источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проверка проводилась в плановом режиме: «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений». Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы увидели нескольких сотрудников полиции и кинологов со служебной собакой на перекрестке улиц Восточная и Индустрии. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов в начале июня, сотрудники силовых ведомств проверили документы у 300 иностранцев.