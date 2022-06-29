В Перми айтишникам предлагают зарплаты до 350 тысяч рублей

На максимальные зарплаты претендуют программисты PHP с опытом от трех лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми айтишникам, а конкретно программистам PHP, на рынке труда предлагают зарплаты до 350 тысяч рублей. Такие данные предоставили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Минимальные зарплаты для кандидатов с опытом работы с PHP от полугода составляют в Перми от 60-90 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в Перми — 180 тысяч рублей. Максимальные зарплатные предложения составляют в Перми — 220—350 тысяч рублей в месяц», — указано в исследовании.

На максимальные зарплаты претендуют кандидаты с опытом разработки в PHP от трех лет. Важен опыт разработки высоконагруженных систем и умение работать с Redis, Sphinx, RabbitMQ, Memcached.

Наиболее востребованы на рынке труда в Перми специалисты с опытом разработки на PHP от 2 лет. Таким специалистам готовы предложить зарплату от 130 до 220 тысяч рублей. Количество IT-вакансий в краевой столице за месяц увеличилось на 11%.

Ранее URA.RU сообщало, что больше половины пермяков недовольны своей зарплатой. Чаще всего на низкую зарплату жалуются сотрудники сферы безопасности — 68%.