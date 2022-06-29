Власти Екатеринбурга придумали, как изобрести свой навигатор

30 июня 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Уральский навигатор поможет екатеринбуржцам экономить около 10% от времени в пути Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга совместно с IT-компанией «Датапакс» создадут сервис для общественного транспорта. Соглашение планируют подписать на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. «Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов от лица администрации города в рамках международной промышленной выставки „Иннопром-2022“ подпишет соглашение о внедрении цифровых сервисов для общественного транспорта уральской столицы. Партнером муниципалитета выступит IT-компания „Датапакс“», — говорится в сообщении. Сервис будет называться «Екатеринбург Транспорт». Благодаря ему в одном месте будет собрана вся актуальная информация о передвижениях автобусов, троллейбусов, метро и трамваев. «На основании этих данных программа сможет выстраивать маршруты для горожан таким образом, чтобы те добирались из точки „А“ до точки „Б“ максимально быстро. По утверждению разработчиков, сервис позволит екатеринбуржцам экономить не менее 10% от времени в пути», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Соглашение будет подписано на выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-Экспо» 5 июля. Подписание пройдет на площадке специального стенда уральской столицы. Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Среди гостей ожидаются представители промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Власти Екатеринбурга совместно с IT-компанией «Датапакс» создадут сервис для общественного транспорта. Соглашение планируют подписать на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. «Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов от лица администрации города в рамках международной промышленной выставки „Иннопром-2022“ подпишет соглашение о внедрении цифровых сервисов для общественного транспорта уральской столицы. Партнером муниципалитета выступит IT-компания „Датапакс“», — говорится в сообщении. Сервис будет называться «Екатеринбург Транспорт». Благодаря ему в одном месте будет собрана вся актуальная информация о передвижениях автобусов, троллейбусов, метро и трамваев. «На основании этих данных программа сможет выстраивать маршруты для горожан таким образом, чтобы те добирались из точки „А“ до точки „Б“ максимально быстро. По утверждению разработчиков, сервис позволит екатеринбуржцам экономить не менее 10% от времени в пути», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Соглашение будет подписано на выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-Экспо» 5 июля. Подписание пройдет на площадке специального стенда уральской столицы. Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Среди гостей ожидаются представители промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик.