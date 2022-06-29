На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение на месяц

На 50-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург 2 июля введут ограничение движения транспорта через примыкание в село Платошино. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
«Как сообщили в ФКУ Упрдор „Прикамье“, на этом участке будут проводиться дорожно-строительные работы по реконструкции примыкания. Ограничение будет действовать с 9 утра 2 июля по 30 июля», — сообщили в министерстве.
На период работ проехать со стороны автомобильной дороги в Платошино и соседние населенные пункты, в том числе Платошинскую птицефабрику, можно будет через транспортную развязку в районе Кукуштана.
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На 50-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург 2 июля введут ограничение движения транспорта через примыкание в село Платошино. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «Как сообщили в ФКУ Упрдор „Прикамье“, на этом участке будут проводиться дорожно-строительные работы по реконструкции примыкания. Ограничение будет действовать с 9 утра 2 июля по 30 июля», — сообщили в министерстве. На период работ проехать со стороны автомобильной дороги в Платошино и соседние населенные пункты, в том числе Платошинскую птицефабрику, можно будет через транспортную развязку в районе Кукуштана. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь — Екатеринбург восстановили рухнувший переход. Он начнет функционировать в конце октября.