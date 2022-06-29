29 июня 2022

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение на месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок трассы Пермь - Кунгур в месте пересечения с нефтепроводом у села Лобаново. Пермь, автодорога, трасса
Объехать этот участок можно через развязку в районе Кукуштана Фото:

На 50-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург 2 июля введут ограничение движения транспорта через примыкание в село Платошино. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«Как сообщили в ФКУ Упрдор „Прикамье“, на этом участке будут проводиться дорожно-строительные работы по реконструкции примыкания. Ограничение будет действовать с 9 утра 2 июля по 30 июля», — сообщили в министерстве.

На период работ проехать со стороны автомобильной дороги в Платошино и соседние населенные пункты, в том числе Платошинскую птицефабрику, можно будет через транспортную развязку в районе Кукуштана.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь — Екатеринбург восстановили рухнувший переход. Он начнет функционировать в конце октября.

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На 50-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург 2 июля введут ограничение движения транспорта через примыкание в село Платошино. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «Как сообщили в ФКУ Упрдор „Прикамье“, на этом участке будут проводиться дорожно-строительные работы по реконструкции примыкания. Ограничение будет действовать с 9 утра 2 июля по 30 июля», — сообщили в министерстве. На период работ проехать со стороны автомобильной дороги в Платошино и соседние населенные пункты, в том числе Платошинскую птицефабрику, можно будет через транспортную развязку в районе Кукуштана. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь — Екатеринбург восстановили рухнувший переход. Он начнет функционировать в конце октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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