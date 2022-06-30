Объем на услуги строителей и ремонтников снизился больше, чем в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинцы стали чаще отказываться от услуг строителей и ремонтников при постройке жилья. Согласно статистике, опубликованной в Челябинскстат, по сравнению с маем 2021 года объем этой услуги снизился больше, чем в 2 раза.

«Объем строительных услуг за май 2021 года к маю 2022 составил 87,5%. За год объем услуг по ремонту и строительства жилья и других построек снизился в 2,2 раза», — говорится в статистике ведомства.

Также, согласно статистике, фотоателье города терпят спад клиентов. За год объемы их услуг снизились на 87,9%.

Ранее специалисты Челябинскстата зафиксировали упадок производства консервированной рыбы и раков в регионе. Согласно статистике, их производство снизилось на 12,4% по сравнению с 2021 годом.

Скрин: официальный сайт Челябинскстат