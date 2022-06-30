30 июня 2022

Челябинцы стали чаще отказываться от услуг строителей. Скрин

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Разное. Курган , кирпичная кладка, ипотека, строитель, стройка, строительная площадка
Объем на услуги строителей и ремонтников снизился больше, чем в два раза Фото:

Челябинцы стали чаще отказываться от услуг строителей и ремонтников при постройке жилья. Согласно статистике, опубликованной в Челябинскстат, по сравнению с маем 2021 года объем этой услуги снизился больше, чем в 2 раза.

«Объем строительных услуг за май 2021 года к маю 2022 составил 87,5%. За год объем услуг по ремонту и строительства жилья и других построек снизился в 2,2 раза», — говорится в статистике ведомства.

Также, согласно статистике, фотоателье города терпят спад клиентов. За год объемы их услуг снизились на 87,9%.

Ранее специалисты Челябинскстата зафиксировали упадок производства консервированной рыбы и раков в регионе. Согласно статистике, их производство снизилось на 12,4% по сравнению с 2021 годом.

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Челябинцы стали чаще отказываться от услуг строителей и ремонтников при постройке жилья. Согласно статистике, опубликованной в Челябинскстат, по сравнению с маем 2021 года объем этой услуги снизился больше, чем в 2 раза. «Объем строительных услуг за май 2021 года к маю 2022 составил 87,5%. За год объем услуг по ремонту и строительства жилья и других построек снизился в 2,2 раза», — говорится в статистике ведомства. Также, согласно статистике, фотоателье города терпят спад клиентов. За год объемы их услуг снизились на 87,9%. Ранее специалисты Челябинскстата зафиксировали упадок производства консервированной рыбы и раков в регионе. Согласно статистике, их производство снизилось на 12,4% по сравнению с 2021 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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