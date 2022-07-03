В Ханты-Мансийске упала стоимость аренды квартир в «деревяшках»

04 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске снизилась стоимость аренды на квартиры в деревянных домах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийске стоимость аренды на квартиры в деревянных домах упала на 20% с начала года. При этом цены на аренду в новостройках практически не изменились. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Топ-сити» в Ханты-Мансийске Ольга Черницына. «Сейчас стоимость на аренду квартир в деревянных домах упала на 20% по сравнению с прошлым годом. Сдать их очень тяжело, спроса практически нет. Сейчас однокомнатные квартиры в таких домах сдают за 17-20 тысяч, раньше таких цен вообще не было», — сказала Черницына. При этом директор агентства добавила, что цены на аренду квартир с евроремонтом в новостройках практически не изменились, их стоимость снизилась приблизительно на 5%. «Они знают, что квартира хорошая и на нее точно придет другой клиент, даже в таких тяжелых условиях», — сказала Черницына. При этом, по словам руководителя агентства, в конце августа-сентябре стоимость квартир в Ханты-Мансийске увеличится. «Это сезонная история, такое происходит каждый год, когда люди массово возвращаются из отпуска, увеличивается спрос, соответственно и цены растут», — заключила Черницына. Ранее URA.RU писало, что стоимость аренды на квартиры в Ханты-Мансийске снизилась после начала спецоперации на Украине. Это произошло из-за увеличения процентных ставок на ипотеку. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийске стоимость аренды на квартиры в деревянных домах упала на 20% с начала года. При этом цены на аренду в новостройках практически не изменились. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Топ-сити» в Ханты-Мансийске Ольга Черницына. «Сейчас стоимость на аренду квартир в деревянных домах упала на 20% по сравнению с прошлым годом. Сдать их очень тяжело, спроса практически нет. Сейчас однокомнатные квартиры в таких домах сдают за 17-20 тысяч, раньше таких цен вообще не было», — сказала Черницына. При этом директор агентства добавила, что цены на аренду квартир с евроремонтом в новостройках практически не изменились, их стоимость снизилась приблизительно на 5%. «Они знают, что квартира хорошая и на нее точно придет другой клиент, даже в таких тяжелых условиях», — сказала Черницына. При этом, по словам руководителя агентства, в конце августа-сентябре стоимость квартир в Ханты-Мансийске увеличится. «Это сезонная история, такое происходит каждый год, когда люди массово возвращаются из отпуска, увеличивается спрос, соответственно и цены растут», — заключила Черницына. Ранее URA.RU писало, что стоимость аренды на квартиры в Ханты-Мансийске снизилась после начала спецоперации на Украине. Это произошло из-за увеличения процентных ставок на ипотеку.