01 июля 2022

Фура загорелась на трассе в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
Из-за ЧП на дороге образовалась пробка Фото:

Большегруз загорелся на трассе М5-Урал в Челябинской области, из-за чего образовалась пробка. Инцидент произошел недалеко от города Бакал в направлении Уфы, пишут очевидцы в соцсетях.

«Перевал Сибирка, фуру потушили. Реверс. Пробка минимальная», — написал пользователь Дмитрий Залялетдинов в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

На видеозаписях в паблике видно, что большегруз стоит на обочине, его тушат несколько человек в форме пожарных. Рядом стоит служебный автомобиль ДПС. О пострадавших не сообщается, однако видно, что фура получила серьезные повреждения. Позже автор видео сообщил, что пробка практически исчезла спустя несколько часов после ЧП.

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Большегруз загорелся на трассе М5-Урал в Челябинской области, из-за чего образовалась пробка. Инцидент произошел недалеко от города Бакал в направлении Уфы, пишут очевидцы в соцсетях. «Перевал Сибирка, фуру потушили. Реверс. Пробка минимальная», — написал пользователь Дмитрий Залялетдинов в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видеозаписях в паблике видно, что большегруз стоит на обочине, его тушат несколько человек в форме пожарных. Рядом стоит служебный автомобиль ДПС. О пострадавших не сообщается, однако видно, что фура получила серьезные повреждения. Позже автор видео сообщил, что пробка практически исчезла спустя несколько часов после ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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