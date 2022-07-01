Из-за ЧП на дороге образовалась пробка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большегруз загорелся на трассе М5-Урал в Челябинской области, из-за чего образовалась пробка. Инцидент произошел недалеко от города Бакал в направлении Уфы, пишут очевидцы в соцсетях.

«Перевал Сибирка, фуру потушили. Реверс. Пробка минимальная», — написал пользователь Дмитрий Залялетдинов в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

На видеозаписях в паблике видно, что большегруз стоит на обочине, его тушат несколько человек в форме пожарных. Рядом стоит служебный автомобиль ДПС. О пострадавших не сообщается, однако видно, что фура получила серьезные повреждения. Позже автор видео сообщил, что пробка практически исчезла спустя несколько часов после ЧП.