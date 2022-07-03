Белый дом: время для переговоров РФ и Украины еще не пришло

03 июля 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

По словам Джона Кирби США должны продолжать оказывать поддержку Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной еще не наступило. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox New «Сейчас США должны продолжать оказывать поддержку Украине — что мы и делаем. Президент Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой», — приводит РИА «Новости» слова Кирби. При этом, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский считает, что такое время еще не настало. Ранее координатор Джон Кирби говорил, что США собираются выделить на помощь Украине 450 млн долларов. Кроме того, планируют предоставлять технику и вооружение. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям Донбасса, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. В связи с этим западные страны активно снабжают Украину оружием. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной еще не наступило. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox New «Сейчас США должны продолжать оказывать поддержку Украине — что мы и делаем. Президент Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой», — приводит РИА «Новости» слова Кирби. При этом, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский считает, что такое время еще не настало. Ранее координатор Джон Кирби говорил, что США собираются выделить на помощь Украине 450 млн долларов. Кроме того, планируют предоставлять технику и вооружение. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям Донбасса, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. В связи с этим западные страны активно снабжают Украину оружием.