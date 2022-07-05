Пользователи соцсетей не могут приобрести товары IKEA и обвиняют в этом других покупателей
Российские пользователи социальных сетей расстроились из-за сбоя на сайте магазина IKEA. Многие ждут последней возможности купить мебель и товары для дома и обвиняют в проблемах с сайтом других покупателей.
Ранее IKEA объявила о старте финальной онлайн-распродажи товаров с 5 июля. Как следует из заявления компании, товары можно будет покупать до тех пор, пока они есть в наличии.
Пользователи ждут, когда сайт IKEA починят
Люди рассказывают, как не смогли даже положить товары в корзину
Кто-то винит в проблемах сайта других покупателей
Некоторые подозревают, что сбои возникли из-за тех, кто желает перепродать товары
Некоторые пользователи считают, что IKEA не стоит той популярности, что ее окружает
Другие спорят и утверждают, что мебель из IKEA была единственной доступной
Кто-то уже устал от ожидания
Люди торопят компанию закрыться и предлагают название для новой
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