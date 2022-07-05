Пользователи соцсетей не могут приобрести товары IKEA и обвиняют в этом других покупателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские пользователи социальных сетей расстроились из-за сбоя на сайте магазина IKEA. Многие ждут последней возможности купить мебель и товары для дома и обвиняют в проблемах с сайтом других покупателей.

Ранее IKEA объявила о старте финальной онлайн-распродажи товаров с 5 июля. Как следует из заявления компании, товары можно будет покупать до тех пор, пока они есть в наличии.

Пользователи ждут, когда сайт IKEA починят Фото: соцсети

Люди рассказывают, как не смогли даже положить товары в корзину Фото: соцсети

Кто-то винит в проблемах сайта других покупателей Фото: скрин Telegram

Некоторые подозревают, что сбои возникли из-за тех, кто желает перепродать товары Фото: соцсети

Некоторые пользователи считают, что IKEA не стоит той популярности, что ее окружает Фото: скрин Telegram

Другие спорят и утверждают, что мебель из IKEA была единственной доступной Фото: соцсети

Кто-то уже устал от ожидания Фото: скрин Telegram

Люди торопят компанию закрыться и предлагают название для новой Фото: скрин Telegram