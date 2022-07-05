В соцсетях поссорились из-за проблем с сайтом IKEA. «Мешают мне купить нужные вещи»

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Клипарт. Екатеринбург, икеа
Пользователи соцсетей не могут приобрести товары IKEA и обвиняют в этом других покупателей Фото:

Российские пользователи социальных сетей расстроились из-за сбоя на сайте магазина IKEA. Многие ждут последней возможности купить мебель и товары для дома и обвиняют в проблемах с сайтом других покупателей.

Ранее IKEA объявила о старте финальной онлайн-распродажи товаров с 5 июля. Как следует из заявления компании, товары можно будет покупать до тех пор, пока они есть в наличии.

Пользователи ждут, когда сайт IKEA починят
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Люди рассказывают, как не смогли даже положить товары в корзину
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Кто-то винит в проблемах сайта других покупателей
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Некоторые подозревают, что сбои возникли из-за тех, кто желает перепродать товары
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Некоторые пользователи считают, что IKEA не стоит той популярности, что ее окружает
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Другие спорят и утверждают, что мебель из IKEA была единственной доступной
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Кто-то уже устал от ожидания
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Люди торопят компанию закрыться и предлагают название для новой
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Российские пользователи социальных сетей расстроились из-за сбоя на сайте магазина IKEA. Многие ждут последней возможности купить мебель и товары для дома и обвиняют в проблемах с сайтом других покупателей. Ранее IKEA объявила о старте финальной онлайн-распродажи товаров с 5 июля. Как следует из заявления компании, товары можно будет покупать до тех пор, пока они есть в наличии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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