Свердловские спасатели показали, как тушили торговый центр. Видео

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Презентация МЕГА-парка. (часть) Екатеринбург, тц мега
После сообщения о пожаре из торгового центра «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали 700 посетителей Фото:

Свердловский пожарный Антон показал от первого лица, как тушили загоревшийся торговый центр «Мега». Видео пожарный опубликовал на своем youtube-канале «Дневник огнеборца».

Охранники торгового центра сопроводили прибывших на вызов пожарных к месту возгорания. По словам одного из охранников пожар произошел в морозильной камере одного из ресторанов.

Сообщение о возгорании в «Меге» спасатели получили вечером четвертого июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия пожарных из торгового центра эвакуировали 700 посетителей, огонь успел распространиться на площади 2 квадратных метра.

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Свердловский пожарный Антон показал от первого лица, как тушили загоревшийся торговый центр «Мега». Видео пожарный опубликовал на своем youtube-канале «Дневник огнеборца». Охранники торгового центра сопроводили прибывших на вызов пожарных к месту возгорания. По словам одного из охранников пожар произошел в морозильной камере одного из ресторанов. Сообщение о возгорании в «Меге» спасатели получили вечером четвертого июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия пожарных из торгового центра эвакуировали 700 посетителей, огонь успел распространиться на площади 2 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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