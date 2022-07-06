После сообщения о пожаре из торгового центра «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали 700 посетителей
Свердловский пожарный Антон показал от первого лица, как тушили загоревшийся торговый центр «Мега». Видео пожарный опубликовал на своем youtube-канале «Дневник огнеборца».
Охранники торгового центра сопроводили прибывших на вызов пожарных к месту возгорания. По словам одного из охранников пожар произошел в морозильной камере одного из ресторанов.
Сообщение о возгорании в «Меге» спасатели получили вечером четвертого июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия пожарных из торгового центра эвакуировали 700 посетителей, огонь успел распространиться на площади 2 квадратных метра.
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