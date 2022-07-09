09 июля 2022

Комиссар WNBA считает освобождение Грайнер «огромным приоритетом»

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Американскую баскетболистку ждут в США Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Комиссар женской НБА (WNBA) Кэти Энгельберт заявила, что возвращение домой американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков, огромный приоритет для лиги. Об этом пишет издание Reuters.

«Очевидно, что сейчас мы думаем о Бритни Гринер. Она остается для нас огромным приоритетом, по-прежнему пользуется нашей полной поддержкой. Мы полностью сосредоточенны на том, чтобы безопасно и как можно скорее доставить ее домой», — сказала Энгельберт.

Бриттни Грайнер седьмого июля признала свою вину в контрабанде гашишного масла. Следующее заседание по делу Грайнер назначено на 14 июля. Завершение судебного процесса ожидают в начале августа.

В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали баскетболистку УГМК из-за того, что нашли в ее багаже запрещенное в России гашишное масло. На спортсменку завели уголовное дело по статье о контрабанде. На родине ее ждут жена и поклонники, они организовали акции в поддержку Грайнер. Президент США Джо Байден заверил их, что не оставит дело без внимания.

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Комиссар женской НБА (WNBA) Кэти Энгельберт заявила, что возвращение домой американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков, огромный приоритет для лиги. Об этом пишет издание Reuters. «Очевидно, что сейчас мы думаем о Бритни Гринер. Она остается для нас огромным приоритетом, по-прежнему пользуется нашей полной поддержкой. Мы полностью сосредоточенны на том, чтобы безопасно и как можно скорее доставить ее домой», — сказала Энгельберт. Бриттни Грайнер седьмого июля признала свою вину в контрабанде гашишного масла. Следующее заседание по делу Грайнер назначено на 14 июля. Завершение судебного процесса ожидают в начале августа. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали баскетболистку УГМК из-за того, что нашли в ее багаже запрещенное в России гашишное масло. На спортсменку завели уголовное дело по статье о контрабанде. На родине ее ждут жена и поклонники, они организовали акции в поддержку Грайнер. Президент США Джо Байден заверил их, что не оставит дело без внимания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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