Чернышенко дал подчиненным дедлайн по замещению западного ПО в РФ

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День Свободного Программного Обеспечения. Екатеринбург
В России планируют разработать отечественное программное обеспечение Фото:

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа предоставить план по замещению зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили URA.RU в аппарате Чернышенко.

«Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа представить конкретные согласованные проекты по замещаемому ПО. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО под потребности российских предприятий вендоры приступят в октябре», — сообщили в аппарате Чернышенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о решении отказаться от иностранных наработок в IT-сфере. В России примут меры для импортозамещения в IT-отрасли, в том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики. Чернышенко заявлял, что РФ может заменить зарубежное ПО во многих отраслях, передает RT.

Ряд иностранных компаний решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что это может способствовать уменьшению конкуренции на российском рынке. Также против России ввели санкции.

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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа предоставить план по замещению зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили URA.RU в аппарате Чернышенко. «Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа представить конкретные согласованные проекты по замещаемому ПО. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО под потребности российских предприятий вендоры приступят в октябре», — сообщили в аппарате Чернышенко. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о решении отказаться от иностранных наработок в IT-сфере. В России примут меры для импортозамещения в IT-отрасли, в том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики. Чернышенко заявлял, что РФ может заменить зарубежное ПО во многих отраслях, передает RT. Ряд иностранных компаний решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что это может способствовать уменьшению конкуренции на российском рынке. Также против России ввели санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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