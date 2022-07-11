Чернышенко дал подчиненным дедлайн по замещению западного ПО в РФ

В России планируют разработать отечественное программное обеспечение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа предоставить план по замещению зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили URA.RU в аппарате Чернышенко.

«Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа представить конкретные согласованные проекты по замещаемому ПО. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО под потребности российских предприятий вендоры приступят в октябре», — сообщили в аппарате Чернышенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о решении отказаться от иностранных наработок в IT-сфере. В России примут меры для импортозамещения в IT-отрасли, в том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики. Чернышенко заявлял, что РФ может заменить зарубежное ПО во многих отраслях, передает RT.

Ряд иностранных компаний решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что это может способствовать уменьшению конкуренции на российском рынке. Также против России ввели санкции.