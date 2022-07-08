Екатеринбуржцы объединяются в общий чат, ожидая распродажу IKEA. Скрины

09 июля 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

В общем чате люди делятся лайфхаками и опытом оформления покупок Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга начали объединяться в общий чат, ожидая старта распродажи IKEA. В едином telegram-канале «Екб ИКЕА» жители делятся лайфхаками (трюк, навык или метод, повышающий производительность и эффективность во всех сферах жизни) оформления заказов. «Я тыкалась на сайте, но самовывоз никак не выбирался. Доставку на мой адрес никак не давало. Думаю, это из-за загруженности», — рассказала Алена. «Оставляйте товар в корзине. У меня была кнопка неактивная, я оставила, но со временем смогла хоть что-то оформить», — поделилась Алена. «Мне сейчас позвонили по заявке от шестого июля. Эта заявка — самая первая. Звонок — второй. Всего у меня пять заказов. Так что кому еще не позвонили, не переживайте, они еще позвонят», — поделилась Анна своим опытом. «Я оставила ноутбук открытым, ждала, когда откроется корзина. Внезапно она открылась в 18:00, я быстро накидала в нее, сохраненные в вордовском документе, товары. Теперь жду, пока не собирали», — поделилась Арина. Помимо лайфхаков свердловчане поделились списком товаров IKEA, которые можно купить обратясь в другие компании, где производят такую продукцию. А также граждане рассказывают друг другу о своих успехах, когда кому-то наконец-то пришли или отправили доставки. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут. Однако одна из жительниц Екатеринбурга попала в число счастливчиков, кто успел оформить заявку на покупку товаров из IKEA. С восьмого июля свердловчане вновь смогли заказывать товары на сайте IKEA. Компания из Швеции приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Скрин из telegram-чата «Екб ИКЕА» Скрин из telegram-чата «Екб ИКЕА» Скрин из telegram-чата «Екб ИКЕА» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга начали объединяться в общий чат, ожидая старта распродажи IKEA. В едином telegram-канале «Екб ИКЕА» жители делятся лайфхаками (трюк, навык или метод, повышающий производительность и эффективность во всех сферах жизни) оформления заказов. «Я тыкалась на сайте, но самовывоз никак не выбирался. Доставку на мой адрес никак не давало. Думаю, это из-за загруженности», — рассказала Алена. «Оставляйте товар в корзине. У меня была кнопка неактивная, я оставила, но со временем смогла хоть что-то оформить», — поделилась Алена. «Мне сейчас позвонили по заявке от шестого июля. Эта заявка — самая первая. Звонок — второй. Всего у меня пять заказов. Так что кому еще не позвонили, не переживайте, они еще позвонят», — поделилась Анна своим опытом. «Я оставила ноутбук открытым, ждала, когда откроется корзина. Внезапно она открылась в 18:00, я быстро накидала в нее, сохраненные в вордовском документе, товары. Теперь жду, пока не собирали», — поделилась Арина. Помимо лайфхаков свердловчане поделились списком товаров IKEA, которые можно купить обратясь в другие компании, где производят такую продукцию. А также граждане рассказывают друг другу о своих успехах, когда кому-то наконец-то пришли или отправили доставки. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут. Однако одна из жительниц Екатеринбурга попала в число счастливчиков, кто успел оформить заявку на покупку товаров из IKEA. С восьмого июля свердловчане вновь смогли заказывать товары на сайте IKEA. Компания из Швеции приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.