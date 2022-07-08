Свердловчане вновь могут заказать товары на сайте IKEA

08 июля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Клиенты IKEA пытаются купить вещи на распродаже Фото: Размик Закарян © URA.RU На сайте шведской компании IKEA возобновилась возможность оформить заказ на онлайн-распродаже через корзину. Как рассказали URA.RU читатели, сайт возобновил работу не у всех. Большинство пользователей все еще не могут зайти на главную страницу IKEA. «Сайт был недоступен долгое время, однако недавно все-таки смогла сделать заказ через корзину. У моей подруги главная страница компании все еще не работает», — рассказала читательница. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут. Однако одна из жительниц Екатеринбурга попала в число счастливчиков, кто успел оформить заявку на покупку товаров из IKEA. Компания из Швеции приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. скриншот сайта IKEA Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На сайте шведской компании IKEA возобновилась возможность оформить заказ на онлайн-распродаже через корзину. Как рассказали URA.RU читатели, сайт возобновил работу не у всех. Большинство пользователей все еще не могут зайти на главную страницу IKEA. «Сайт был недоступен долгое время, однако недавно все-таки смогла сделать заказ через корзину. У моей подруги главная страница компании все еще не работает», — рассказала читательница. Шведская компания IKEA наметила старт онлайн-распродажи на 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут. Однако одна из жительниц Екатеринбурга попала в число счастливчиков, кто успел оформить заявку на покупку товаров из IKEA. Компания из Швеции приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.