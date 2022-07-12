Владимир Зеленский готовится освободить юг страны, планируя контрнаступление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области Украины. В Шахтерском районе ДНР украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего погибло трое россиян-волонтеров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 июля.
- Вооруженные силы Украины использовали против мирных жителей дроны-камикадзе. В настоящий момент власти Энергодара уточняют информацию по жертвам. В военно-гражданской администрации также добавили, что ПВО уничтожила еще один украинский дрон, который был направлен на этот город.
- В Шахтерском районе ДНР украинские боевики обстреляли волонтерский центр. В ходе обстрела погибли трое россиян из Астрахани, еще 11 — ранены. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале. Ребята находились там с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи.
- Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, тем самым сняв мораторий на смертную казнь. Об этом сообщили в Народном совете Донецкой республики.
- Российская армия ударом высокоточным ударом ракет ликвидировала 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара в районе населенного пункта Артемовск уничтожено также 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
- Украинские военные готовятся освободить юг страны, планируя контрнаступление. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий. Он также пояснил, что ВСУ «привлекают все силы и средства». Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал «вернуть юг страны».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В свою очередь, украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, и используют их в качестве живого щита.
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