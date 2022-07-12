12 июля 2022

В Екатеринбурге отдали в суд дело забитой до смерти девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи отдали дело Рыжкова в суд Фото:

В Екатеринбурге начнут судить Константина Рыжкова, который, по версии следствия, забил до смерти пятилетнюю девочку. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Рыжков Константин Игоревич, статья 111 часть 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть — прим. URA.RU)», — говорится в карточке дела, зарегистрированного в суде 11 июля. Дата первого заседания еще не определена.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.

Сообщение о смерти пятилетней девочки появилось 1 февраля. По версии следствия, Рыжков в начале года несколько раз ударил ребенка по голове. Когда приехали врачи, девочка уже не двигалась и не дышала. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В ведомстве сообщили об этом на следующий день после сообщения о задержании Рыжкова.

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В Екатеринбурге начнут судить Константина Рыжкова, который, по версии следствия, забил до смерти пятилетнюю девочку. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга. «Рыжков Константин Игоревич, статья 111 часть 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть — прим. URA.RU)», — говорится в карточке дела, зарегистрированного в суде 11 июля. Дата первого заседания еще не определена. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось. Сообщение о смерти пятилетней девочки появилось 1 февраля. По версии следствия, Рыжков в начале года несколько раз ударил ребенка по голове. Когда приехали врачи, девочка уже не двигалась и не дышала. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В ведомстве сообщили об этом на следующий день после сообщения о задержании Рыжкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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