В Екатеринбурге отдали в суд дело забитой до смерти девочки

В Екатеринбурге начнут судить Константина Рыжкова, который, по версии следствия, забил до смерти пятилетнюю девочку. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга.
«Рыжков Константин Игоревич, статья 111 часть 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть — прим. URA.RU)», — говорится в карточке дела, зарегистрированного в суде 11 июля. Дата первого заседания еще не определена.
URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.
Сообщение о смерти пятилетней девочки появилось 1 февраля. По версии следствия, Рыжков в начале года несколько раз ударил ребенка по голове. Когда приехали врачи, девочка уже не двигалась и не дышала. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В ведомстве сообщили об этом на следующий день после сообщения о задержании Рыжкова.
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