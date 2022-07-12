В Перми водопровод приведут в норму через 14 лет

В Перми треть водопроводных сетей отработали свой срок эксплуатации. На приведение их в норму потребуется 14 лет. Об этом сообщили представители компании «Нового-Прикамье», отчитываясь в городской думе об итогах работы за 2021 год.
«Порядка 30% всех трубопроводов уже отработали свой срок эксплуатации, который составляет 50 лет. Компания планирует обновлять ежегодно до 40 км сетей, это позволит в течение 14 лет привести их к нормативному состоянию», — сообщается на сайте думы со ссылкой на слова технического директора ООО «Новогор-Прикамье» Алексея Политова.
В компании отчитались, что в 2021 году инвестиционная программа была выполнена на 103%, а общие вложения за прошлый год составили 1,4 млрд рублей. Но основные средства компания вкладывала в реконструкцию сооружений водоочистки и водоподготовки, а сетевое хозяйство оставалось недофинансированным. В ближайшие пять лет коммунальщики обещают сбалансировать расходы.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обвинил ресурсоснабжающие организации Перми в ослаблении инвестиционного потенциала региона. По его словам, они затягивают сроки подключения к коммуникациям новых объектов, а их нужно «кардинально» сократить. В первую очередь, по линии водоснабжения и водоотведения. Глава Перми Алексей Демкин также обращал внимание, что изношенность сетей и коммунальные аварии приводят к недовольству пермяков сферой ЖКХ. По словам Демкина, виновна в этом компания «Новогор-Прикамье».
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В Перми треть водопроводных сетей отработали свой срок эксплуатации. На приведение их в норму потребуется 14 лет. Об этом сообщили представители компании «Нового-Прикамье», отчитываясь в городской думе об итогах работы за 2021 год. «Порядка 30% всех трубопроводов уже отработали свой срок эксплуатации, который составляет 50 лет. Компания планирует обновлять ежегодно до 40 км сетей, это позволит в течение 14 лет привести их к нормативному состоянию», — сообщается на сайте думы со ссылкой на слова технического директора ООО «Новогор-Прикамье» Алексея Политова. В компании отчитались, что в 2021 году инвестиционная программа была выполнена на 103%, а общие вложения за прошлый год составили 1,4 млрд рублей. Но основные средства компания вкладывала в реконструкцию сооружений водоочистки и водоподготовки, а сетевое хозяйство оставалось недофинансированным. В ближайшие пять лет коммунальщики обещают сбалансировать расходы. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обвинил ресурсоснабжающие организации Перми в ослаблении инвестиционного потенциала региона. По его словам, они затягивают сроки подключения к коммуникациям новых объектов, а их нужно «кардинально» сократить. В первую очередь, по линии водоснабжения и водоотведения. Глава Перми Алексей Демкин также обращал внимание, что изношенность сетей и коммунальные аварии приводят к недовольству пермяков сферой ЖКХ. По словам Демкина, виновна в этом компания «Новогор-Прикамье».