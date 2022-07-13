13 июля 2022

Из Пермского края без документов вывезли 800 кубометров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, деревья, лесопилка, лесоматериалы, лесоповал, пилорама, дрова
Лес вывозили без документов, нарушая законодательство Фото:

Из Пермского края с начала года в другие регионы РФ был вывезен 831 кубометр пиломатериалов без необходимых документов — карантинных сертификатов. Данные представили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Из межмуниципальных отделов МВД России по Пермскому краю с начала года поступил 31 материал проверок о нарушениях правил перевозки лесопродукции. Из фитосанитарных зон региона был вывезен 831 кубометр пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Лес перевозили в Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области и Республику Башкортостан», — сообщили в надзорном ведомстве.

По трем материалам виновных привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 10,6 тысяч рублей. По остальным материалам проверок, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были выданы предостережения о недопустимости подобных нарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в Евросоюз вывезли сотни тысяч кубометров леса. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.

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Из Пермского края с начала года в другие регионы РФ был вывезен 831 кубометр пиломатериалов без необходимых документов — карантинных сертификатов. Данные представили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Из межмуниципальных отделов МВД России по Пермскому краю с начала года поступил 31 материал проверок о нарушениях правил перевозки лесопродукции. Из фитосанитарных зон региона был вывезен 831 кубометр пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Лес перевозили в Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области и Республику Башкортостан», — сообщили в надзорном ведомстве. По трем материалам виновных привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 10,6 тысяч рублей. По остальным материалам проверок, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были выданы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в Евросоюз вывезли сотни тысяч кубометров леса. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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