Из Пермского края без документов вывезли 800 кубометров леса

14 июля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Лес вывозили без документов, нарушая законодательство Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Из Пермского края с начала года в другие регионы РФ был вывезен 831 кубометр пиломатериалов без необходимых документов — карантинных сертификатов. Данные представили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Из межмуниципальных отделов МВД России по Пермскому краю с начала года поступил 31 материал проверок о нарушениях правил перевозки лесопродукции. Из фитосанитарных зон региона был вывезен 831 кубометр пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Лес перевозили в Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области и Республику Башкортостан», — сообщили в надзорном ведомстве. По трем материалам виновных привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 10,6 тысяч рублей. По остальным материалам проверок, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были выданы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в Евросоюз вывезли сотни тысяч кубометров леса. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.

Из Пермского края с начала года в другие регионы РФ был вывезен 831 кубометр пиломатериалов без необходимых документов — карантинных сертификатов. Данные представили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Из межмуниципальных отделов МВД России по Пермскому краю с начала года поступил 31 материал проверок о нарушениях правил перевозки лесопродукции. Из фитосанитарных зон региона был вывезен 831 кубометр пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Лес перевозили в Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области и Республику Башкортостан», — сообщили в надзорном ведомстве. По трем материалам виновных привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 10,6 тысяч рублей. По остальным материалам проверок, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были выданы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в Евросоюз вывезли сотни тысяч кубометров леса. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.