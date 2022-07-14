Комитет Госдумы одобрил назначение Мантурова вице-премьером

14 июля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Мантурова вице-премьером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендует утвердить Дениса Мантурова на должность вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующее решение комитета и проект постановления размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Комитет по промышленности и торговле вносит в соответствии с п. „ж1“ статьи 19 Регламента Государственной Думы на рассмотрение Совета Государственной Думы предложение о рассмотрения вопроса об утверждении по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатуры Мантурова Дениса Валентиновича на должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации», — сообщается в документе. Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутен. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендует утвердить Дениса Мантурова на должность вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующее решение комитета и проект постановления размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Комитет по промышленности и торговле вносит в соответствии с п. „ж1“ статьи 19 Регламента Государственной Думы на рассмотрение Совета Государственной Думы предложение о рассмотрения вопроса об утверждении по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатуры Мантурова Дениса Валентиновича на должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации», — сообщается в документе. Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутен. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.