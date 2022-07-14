Минобороны РФ раскрыло подробности удара по Виннице

Ракетный удар был нанесен по месту скопления украинских националистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракетный удар в Виннице был нанесен в Дом офицеров. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.
Маргарита Симоньян запросила у Минобороны ответ на вопрос о том, куда ударили в Виннице. «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков» — ответили ей в ведомстве. Также Симоньян обнародовала фотографию, отправленную ей.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Российские войска ликвидируют военные объекты, одним из них стал аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице.
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