У авиакомпании веская причина для такого решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» (принадлежит «Аэрофлоту»), один из крупнейших перевозчиков страны, закрывает отделение бортпроводников в Екатеринбурге. Это связано с сокращением полетной программы, объяснили в пресс-службе перевозчика.

«Численность [отделения бортпроводников] составляет примерно 80 сотрудников. Они в начале июля получили уведомление об изменении условий трудового договора с предложением перевестись на работу в Москву или Санкт-Петербург. Тем, кто не согласится на переезд, „Россия“ предложит другую имеющуюся работу. Если такой работы не будет или бортпроводник откажется от нее, трудовой договор с ним будет прекращен», — рассказали авторы telegram-канала «Авиаторщина».

«Решение связано с сокращением полетной программы по популярным туристическим программам из Екатеринбурга. Работникам действительно предложены аналогичные места в Москве и Санкт-Петербурге», — ответили корреспонденту в пресс-службе «России».

При этом ранее глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на заседании коллегии Минтранса анонсировал создание новых баз в регионах вдобавок к Красноярску и Сочи. Наибольший разлет группы выполняет как раз «Россия» на SSJ 100.