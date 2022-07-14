14 июля 2022

Житель ХМАО поблагодарил жену за сына с помощью двух грузовиков. Фото

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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Мужчина разместил баннер с благодарностью за рождение сына на двух грузовиках Фото:

Житель Нижневартовска, чтобы поблагодарить супругу за рождение сына, пригнал к окнам роддома два грузовика. На автомобилях он разместил баннер с благодарностью. Пост об этом опубликовали в группе «Типичный краб Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте».

«Милая, спасибо за сына», — сказано на баннере. Автор фото рассказала корреспонденту агентства, что грузовики были припаркованы сегодня, 15 июля, напротив перинатального центра Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в День семьи в ХМАО впервые наградили многодетного отца. Обладатель медали «Отцовская слава» — мужчина из Ханты-Мансийска Андрей Конев. Он получил награду из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Грузовики припарковали под окнами перинатального центра Нижневартовска
Фото:

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Житель Нижневартовска, чтобы поблагодарить супругу за рождение сына, пригнал к окнам роддома два грузовика. На автомобилях он разместил баннер с благодарностью. Пост об этом опубликовали в группе «Типичный краб Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте». «Милая, спасибо за сына», — сказано на баннере. Автор фото рассказала корреспонденту агентства, что грузовики были припаркованы сегодня, 15 июля, напротив перинатального центра Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в День семьи в ХМАО впервые наградили многодетного отца. Обладатель медали «Отцовская слава» — мужчина из Ханты-Мансийска Андрей Конев. Он получил награду из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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