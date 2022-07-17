17 июля 2022

«Уральский пельмень»: Америка научилась печатать только валюту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей, жест рукой
Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась печатать только доллары Фото:

Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась производить только валюту. Видео Рожков опубликовал в своей соцсети.

«Америка научилась печатать доллары, но не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые, удобрение, зерно, электричество тоже не научились печатать», — поделился Рожков.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уральский пельмень» защитил западные соцсети. Рожков призвал проще относиться ко всему западному и «включать голову».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась производить только валюту. Видео Рожков опубликовал в своей соцсети. «Америка научилась печатать доллары, но не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые, удобрение, зерно, электричество тоже не научились печатать», — поделился Рожков. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральский пельмень» защитил западные соцсети. Рожков призвал проще относиться ко всему западному и «включать голову».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...