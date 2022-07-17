«Уральский пельмень»: Америка научилась печатать только валюту

18 июля 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась печатать только доллары Фото: Анна Майорова © URA.RU Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась производить только валюту. Видео Рожков опубликовал в своей соцсети. «Америка научилась печатать доллары, но не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые, удобрение, зерно, электричество тоже не научились печатать», — поделился Рожков. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральский пельмень» защитил западные соцсети. Рожков призвал проще относиться ко всему западному и «включать голову». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась производить только валюту. Видео Рожков опубликовал в своей соцсети. «Америка научилась печатать доллары, но не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые, удобрение, зерно, электричество тоже не научились печатать», — поделился Рожков. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральский пельмень» защитил западные соцсети. Рожков призвал проще относиться ко всему западному и «включать голову».