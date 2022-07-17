«Уральский пельмень»: Америка научилась печатать только валюту

Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась печатать только доллары
Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков пошутил, что Америка научилась производить только валюту. Видео Рожков опубликовал в своей соцсети.
«Америка научилась печатать доллары, но не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые, удобрение, зерно, электричество тоже не научились печатать», — поделился Рожков.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уральский пельмень» защитил западные соцсети. Рожков призвал проще относиться ко всему западному и «включать голову».
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал