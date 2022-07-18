Куйвашев раскрыл, где продают самые вкусные пельмени и грибы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попробовал пельмени и купил грибов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время выездного совещания антикризисного штаба в Красноуфимске губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попробовал пельмени и купил грибов. Информация об этом появилась в telegram-канале главы региона.

«Поеду в Красноуфимск и Артинский район, будем обсуждать проблемы наших сел. Нельзя съездить в Сажино и не поесть в местной пельменной. Очень рекомендую. По дороге в Екатеринбург купил у девушек лисичек. Вечером пожарю с картошкой. Самому в лес сходить пока не получается, поэтому хоть так», — написал Куйвашев.

Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил подчиненным поручение президента РФ Владимира Путина, потребовавшего наполнить рынок страны продуктами собственного производства. Глава региона выразил уверенность, что область способна даже перевыполнить задачу. Также глава региона сообщил, что десять современных молочных ферм, подобных ООО «Ударник», появятся в Свердловской области.