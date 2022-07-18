Губернатор ХМАО позвонила семье погибшего на Украине контрактника

Владимир Молданов погиб 12 июля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине контрактника Владимира Молданова. С родственниками военнослужащего она связалась по телефону. Информация об этом размещена на официальной странице правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Владимир Молданов погиб 12 июля 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины. У погибшего югорчанина в селе Кышик (ХМАО) осталась мать, а в городе Гаджиево Мурманской области — жена и 11-летний сын. Правительство Югры, администрации Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кышик окажут всю необходимую помощь семье погибшего — обеспечат мерами поддержки, которые предусмотрены законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — говорится на странице правительства.

Владимир Молданов родился 15 февраля 1987 года в селе Кышик Ханты-Мансийского района. В 2005 году был призван на срочную военную службу. После окончания которой остался служить по контракту. Прощание с Владимиром Молдановым будет проходить на родине. В школе, где учился Владимир, будет организован уголок его памяти.

Ранее URA.RU сообщало, что для участников спецоперации на Украине правительством ХМАО выделены дополнительные льготы. Они или их семьи будут получать дополнительные выплаты за участие в спецоперации, а также за полученные ранения.

О проведении спецоперации на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные цели — денацификация и разоружение Украины. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей республик от геноцида со стороны ВСУ, который продолжается 8 лет.

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