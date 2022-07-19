Системы ПВО в Херсонской области перехватили украинские ракеты Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область, в регионе сработала система ПВО. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГУМВД Херсонской области.

«Херсонскую область вновь атаковали ракетами. Сегодня рано утром сработали системы ПВО», — сообщили в ГУМВД.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона заявили, что намерены усилить систему противоракетной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии.

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