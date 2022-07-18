18 июля 2022

Херсонская область срочно усилит систему обороны от ударов ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Херсонская область усилит систему ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — заявил Стремоусов в беседе с РИА «Новости». По его словам, информация, откуда украинская армия обстреливает Херсонскую область, есть в распоряжении властей региона.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса. В последнюю неделю участились обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ. Так, 12 июля националисты ударили по Новой Каховке из американских РСЗО HIMARS. В результате удара уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также склад с гуманитарной помощью. 18 июля украинские войска нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке.

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Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — заявил Стремоусов в беседе с РИА «Новости». По его словам, информация, откуда украинская армия обстреливает Херсонскую область, есть в распоряжении властей региона. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса. В последнюю неделю участились обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ. Так, 12 июля националисты ударили по Новой Каховке из американских РСЗО HIMARS. В результате удара уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также склад с гуманитарной помощью. 18 июля украинские войска нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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