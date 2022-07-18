Студенты главного вуза ХМАО разработали VR-тренажер для медиков

Студенты ЮГУ создали приложение для тренировки медиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Студенты Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске создали VR-тренажер для медиков, который по внешним признакам помогает определить, чем заболел человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.

«Наша VR-разработка являлась образовательным приложением позволяющим людям с медицинской специальностью оттачивать навыки и обучаться новому. В приложении был создан смотровой кабинет, где в роли доктора можно поставить диагноз пациента по первичным и вторичным симптомам респираторных заболеваний», — рассказал студент вуза Владислав Штрекер.

Студенты университета создали проект в рамках чемпионате Future Skills Team Challenge, который проходил в Севастополе. Команда ЮГУ заняла в конкурсе четвертое место. Первые три места заняли участники от Севастопольского госуниверситета.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

Ранее URA.RU писало, что аспирант Сургутского государственного университета разработал приложение, которое должно снизить смертность среди новорожденных с экстремально низким весом. С помощью нейросети приложение анализирует рентгенологические снимки и назначает диагноз.

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