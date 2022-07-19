Антон Бурдин просит губернатора о помощи Фото: директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова

Волонтер из Екатеринбурга Антон Бурдин, который все свое свободное время посвящает уборке мусора в городе, обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В своем видео Бурдин просит помочь обустроить детскую площадку в микрорайоне Компрессорный. В личной беседе с корреспондентом URA.RU Антон рассказал, что детская площадка запущена: нет скамеек, горки, качелей и нормальной песочницы.

«Уважаемый Евгений Куйвашев! У детей на Компрессорном нет деткой площадки. Все заросло травой. Помогите, пожалуйста, поставить песочницу, качели и горку во дворе», — говорит Бурдин.

По словам волонтера, ситуация критическая. «Управляющая компания ничего не делает. Во дворе трава в полный человеческий рост. Песочница разваливается, а нормальную горку дети ждут уже много лет. Единственная надежда на вас, Евгений Владимирович», — посетовал Бурдин. Речь идет о дворе на улице Латвийская, 26.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что Антон Бурдин остался без телефона. Парень сказал, что его мобильный практически вышел из строя. Купить новый Антон не может. После публикации URA.RU парню подарили телефон. На просьбу откликнулся министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Антону Бурдину 29 лет. У него ДЦП (детский церебральный паралич — прим. URA.RU). Он живет в микрорайоне Компрессорный (Екатеринбург). Парень прославился тем, что на волонтерских началах наводит чистоту на территории родного района. Горожане прониклись симпатией к парню, у которого есть ограничения по здоровью, но это не мешает ему творить добрые дела.

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