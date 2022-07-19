Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в рамках «Клуба губернаторов» на форуме «Сильные идеи для нового времени» отреагировала на перечисление заслуг региона от одного из топ-менеджеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александра Смекалина. Прямая трансляция велась на официальном сайте мероприятия.
«На сегодняшний день ХМАО имеет завидные показатели в рейтингах. 3 место по качеству жизни, 6 место в инвестиционном рейтинге. Все хорошо», — говорил директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» АСИ Александр Смекалин. «Не завидуйте», — молниеносно ответила Наталья Комарова. А уже после продолжила свое выступление.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в рамках «Клуба губернаторов» на форуме «Сильные идеи для нового времени» отреагировала на перечисление заслуг региона от одного из топ-менеджеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александра Смекалина. Прямая трансляция велась на официальном сайте мероприятия. «На сегодняшний день ХМАО имеет завидные показатели в рейтингах. 3 место по качеству жизни, 6 место в инвестиционном рейтинге. Все хорошо», — говорил директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» АСИ Александр Смекалин. «Не завидуйте», — молниеносно ответила Наталья Комарова. А уже после продолжила свое выступление. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Наталья Комарова проведет это мероприятие в Ханты-Мансийске вместе с мэром города Максимом Ряшиным.