Комарова отреагировала на признание успехов ХМАО. «Не завидуйте»

20 июля 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Глава ХМАО Наталья Комарова выступила на форуме «Сильные идеи для нового времени» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в рамках «Клуба губернаторов» на форуме «Сильные идеи для нового времени» отреагировала на перечисление заслуг региона от одного из топ-менеджеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александра Смекалина. Прямая трансляция велась на официальном сайте мероприятия. «На сегодняшний день ХМАО имеет завидные показатели в рейтингах. 3 место по качеству жизни, 6 место в инвестиционном рейтинге. Все хорошо», — говорил директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» АСИ Александр Смекалин. «Не завидуйте», — молниеносно ответила Наталья Комарова. А уже после продолжила свое выступление. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Наталья Комарова проведет это мероприятие в Ханты-Мансийске вместе с мэром города Максимом Ряшиным. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в рамках «Клуба губернаторов» на форуме «Сильные идеи для нового времени» отреагировала на перечисление заслуг региона от одного из топ-менеджеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александра Смекалина. Прямая трансляция велась на официальном сайте мероприятия. «На сегодняшний день ХМАО имеет завидные показатели в рейтингах. 3 место по качеству жизни, 6 место в инвестиционном рейтинге. Все хорошо», — говорил директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» АСИ Александр Смекалин. «Не завидуйте», — молниеносно ответила Наталья Комарова. А уже после продолжила свое выступление. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Наталья Комарова проведет это мероприятие в Ханты-Мансийске вместе с мэром города Максимом Ряшиным.