Екатеринбуржцы начали активно скупать недвижимость в Турции

20 июля 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Аналитики агентств недвижимости отмечают, что жители Екатеринбурга начали активнее покупать недвижимость в Турции Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Жители Екатеринбурга начали активнее скупать недвижимость в Турции. Об этом URA.RU заявили эксперты профильного портала о рынке недвижимости Турции Turk.Estate после анализа динамики спроса. «Доля запросов из Екатеринбурга на покупку недвижимости в Турции составила 3,5% от общего числа запросов. В мае 2022 года количество запросов оказалось в 3 раза выше, чем в мае 2021 года», — рассказали агентству специалисты портала. По данным аналитиков, в мае 2022 года спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны жителей российских городов-миллионников вырос более чем в 3 раза по сравнению с итогами мая 2021 года. Количество запросов выросло на 201,54%. «Основная доля запросов на покупку недвижимости Турции приходится на жителей Москвы. По итогам мая нынешнего года доля обращений из столицы России составила 54.84% от общего числа запросов. При этом само количество запросов относительно мая 2021 года выросло на 171,9%», — добавили эксперты. Доля запросов из Екатеринбурга на покупку недвижимости в Турции составила 3,5% от общего числа запросов Инфографика: портал о рынке недвижимости Турции Turk.Estate Ранее URA.RU сообщало, что четыре уральских города вошли в топ-10 по скидкам на вторичку. Средний уровень торга вырос до 5,8%. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга начали активнее скупать недвижимость в Турции. Об этом URA.RU заявили эксперты профильного портала о рынке недвижимости Турции Turk.Estate после анализа динамики спроса. «Доля запросов из Екатеринбурга на покупку недвижимости в Турции составила 3,5% от общего числа запросов. В мае 2022 года количество запросов оказалось в 3 раза выше, чем в мае 2021 года», — рассказали агентству специалисты портала. По данным аналитиков, в мае 2022 года спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны жителей российских городов-миллионников вырос более чем в 3 раза по сравнению с итогами мая 2021 года. Количество запросов выросло на 201,54%. «Основная доля запросов на покупку недвижимости Турции приходится на жителей Москвы. По итогам мая нынешнего года доля обращений из столицы России составила 54.84% от общего числа запросов. При этом само количество запросов относительно мая 2021 года выросло на 171,9%», — добавили эксперты. Ранее URA.RU сообщало, что четыре уральских города вошли в топ-10 по скидкам на вторичку. Средний уровень торга вырос до 5,8%.